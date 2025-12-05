- Дата публикации
69-летняя звезда "Секса в большом городе" Ким Кэтролл вышла замуж
Пара вместе с 2016 года. Они впервые встретились на канале BBC, где возлюбленный актрисы работал звукорежиссером.
Канадская актриса Ким Кэтролл, которая известна многим благодаря роли в культовом сериале «Секс в большом городе» вышла замуж за своего бойфренда Рассела Томаса. Ким 69-лет, а Расселу 55 лет и они вместе с 2016 года.
Свадьба состоялась 4 декабря в Лондоне. На церемонии было всего 12 гостей, а прошла она в Старой ратуше Челси. Для важного дня актриса выбрала изысканный костюм Dior, стилизованный легендарным костюмером Патрисией Филд. Наряд Ким сочетала с перчатками от Корнелии Джеймс и шляпой, изготовленной на заказ модистом Филиппом Триси.
Томас выбрал костюм от Ричарда Джеймса, что демонстрирует общую ценность пары к мастерству и сдержанной изысканности. Снимками со свадьбы поделилось издание People.