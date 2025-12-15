ТСН в социальных сетях

463
1 мин

69-летняя звезда «Секса в большом городе» Ким Кэттролл сверкнула фигурой в купальнике

Актриса поделилась снимков с отдыха.

Юлия Кудринская
Ким Кэттролл

Ким Кэттролл / © Associated Press

69-летняя актриса Ким Кэттролл, широко известная всем по роли Саманты в популярном сериале «Секс в большом городе», поделилась в своем Instagram фото с отдыха. Она позировала на бортике бассейна, расположенного на берегу океана и в окружении пальм. На ней был слитный черный купальник.

Ким Кэттролл

Ким Кэттролл

Где отдыхает, актриса не сообщила. Возможно, она отправилась в медовой месяц со своим возлюбленным Расселом Томасом, за которого она недавно вышла замуж.

Отметим, Ким и Рассел познакомились в Великобритании, на канале BBC, где мужчина работал звукорежиссером. В отношениях они состоят с 2016 года. Пара никогда не афишировала свой роман, они почти не появлялись вместе на красных дорожках. Актриса называла их отношения спокойными, зрелыми и поддерживающими.

Ранее, напомним, Ким Кэттролл пришла на модный показ в Нью-Йорке. Звезда надела короткое платье-жакет, которое сочетала с капроновыми колготками, босоножками и сумкой.

463
