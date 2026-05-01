70-летняя Донателла Версаче появилась на светском событии в платье небесно-голубого оттенка
Звезды самого высокого уровня собрались на роскошном галавечере King’s Trust Global Gala, который состоялся в Нью-Йорке.
Король Чарльз и королева Камилла были почетными гостями этого гламурного мероприятия в рамках их четырехдневного государственного визита в Соединенные Штаты Америки.
Среди гостей мероприятия также появилась модельер Донателла Версаче, которая предстала на красной дорожке в гламурном голубом платье от бренда Versace, основанного ее покойным братом Джанни.
У платья были прозрачные рукава, легкая юбка, которая спадала вниз и интересный дизайн с клетчатым декором выполненным стразами. Донатте дополнила свое небесно-голубое платье драгоценностями и макияжем, а также обувью на каблуках.
Также событие посетила известная модель Карли Клосс в огненно-красном платье, которое было вне конкуренции и привлекло очень много внимания.