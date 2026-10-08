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- Шоу-бизнес
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71-летняя Донателла Версаче подчеркнула стройную фигуру платьем с обнаженными плечами
Дизайнер вышла в свет, чтобы получить престижную награду.
71-летняя Донателла Версаче — итальянский модельер и бывший креативный дизайнер Versace — стала обладательницей почетной премии Icon Award на церемонии Virgin Atlantic Attitude Awards 2026. Торжественное мероприятие состоялось в лондонском концертном зале Roundhouse.
На красной дорожке дизайнер появилась в эффектном образе — молочном платье с обнаженными плечами, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Свой образ она дополнила несколькими серебристым колье с подвесками и прозрачными камнями. Волосы звезда оставила распущенными, а в макияже сделала акцент на глаза.
Награда отмечает вклад Версаче в поддержку LGBTQ+ сообщества. Дизайнер на протяжении многих лет открыто выступает в его поддержку и неоднократно подчеркивала, насколько важна для нее эта тема.
Получая премию, Донателла поблагодарила сообщество за поддержку, которую сама получала на протяжении многих лет. Она призналась, что для нее особенно важно быть рядом с людьми, которые продолжают бороться за право оставаться собой.
Ранее, напомним, Донателла Версаче появилась на светском событии в платье небесно-голубого оттенка.