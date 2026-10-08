ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
57
Время на прочтение
1 мин

71-летняя Донателла Версаче подчеркнула стройную фигуру платьем с обнаженными плечами

Дизайнер вышла в свет, чтобы получить престижную награду.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Донателла Версаче

Донателла Версаче / © Getty Images

71-летняя Донателла Версаче — итальянский модельер и бывший креативный дизайнер Versace — стала обладательницей почетной премии Icon Award на церемонии Virgin Atlantic Attitude Awards 2026. Торжественное мероприятие состоялось в лондонском концертном зале Roundhouse.

На красной дорожке дизайнер появилась в эффектном образе — молочном платье с обнаженными плечами, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Свой образ она дополнила несколькими серебристым колье с подвесками и прозрачными камнями. Волосы звезда оставила распущенными, а в макияже сделала акцент на глаза.

Донателла Версаче / © Getty Images

Донателла Версаче / © Getty Images

Награда отмечает вклад Версаче в поддержку LGBTQ+ сообщества. Дизайнер на протяжении многих лет открыто выступает в его поддержку и неоднократно подчеркивала, насколько важна для нее эта тема.

Получая премию, Донателла поблагодарила сообщество за поддержку, которую сама получала на протяжении многих лет. Она призналась, что для нее особенно важно быть рядом с людьми, которые продолжают бороться за право оставаться собой.

Ранее, напомним, Донателла Версаче появилась на светском событии в платье небесно-голубого оттенка.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie