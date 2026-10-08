71-летняя Донателла Версаче подчеркнула стройную фигуру платьем с обнаженными плечами

Донателла Версаче / © Getty Images

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71-летняя Донателла Версаче — итальянский модельер и бывший креативный дизайнер Versace — стала обладательницей почетной премии Icon Award на церемонии Virgin Atlantic Attitude Awards 2026. Торжественное мероприятие состоялось в лондонском концертном зале Roundhouse.

На красной дорожке дизайнер появилась в эффектном образе — молочном платье с обнаженными плечами, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Свой образ она дополнила несколькими серебристым колье с подвесками и прозрачными камнями. Волосы звезда оставила распущенными, а в макияже сделала акцент на глаза.

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Донателла Версаче / © Getty Images

Награда отмечает вклад Версаче в поддержку LGBTQ+ сообщества. Дизайнер на протяжении многих лет открыто выступает в его поддержку и неоднократно подчеркивала, насколько важна для нее эта тема.

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Получая премию, Донателла поблагодарила сообщество за поддержку, которую сама получала на протяжении многих лет. Она призналась, что для нее особенно важно быть рядом с людьми, которые продолжают бороться за право оставаться собой.

Ранее, напомним, Донателла Версаче появилась на светском событии в платье небесно-голубого оттенка.

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