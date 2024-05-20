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71-летняя Изабель Юппер в пушистом платье-халате от Balenciaga вышла на красную дорожку в Каннах

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71-летняя Изабель Юппер в пушистом платье-халате от Balenciaga вышла на красную дорожку в Каннах

Изабель Юппер / Фото: Associated Press

Французская актриса пришла на премьеру фильма Кевина Костнера "Горизонт: Американская сага".

Изабель Юппер появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в белом пушистом платье от Balenciaga, которое было очень похоже на халат с поясом. Наряд имел красивый изысканный верх, который акцентировал внимание на бриллиантовых украшениях на шее.

Изабель Юппер / © Associated Press
Изабель Юппер / Фото: Associated Press

Платье Изабель скомбинировало с бежевыми туфлями-чулками. На лице у нее были черные очки, в ушах – элегантные серьги с бриллиантами, а на пальцах – кольца с бриллиантами. Черный маникюр завершил лук Юппера.

Изабель Юппер / © Associated Press
Изабель Юппер / Фото: Associated Press
Изабель Юппер / © Associated Press
Изабель Юппер / Фото: Associated Press

Напомним, Изабель Юппер на Met Gala одела наряд тоже от Balenciaga, амбассадором которого она является уже много лет. На звезде было нежное платье в стилистике свадебного наряда 1930-х годов, созданное по мотивам бренда Callot Soeurs, основанного ее семьей.

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