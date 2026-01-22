71-летняя модель Кристи Бринкли позировала в вязаных мини-шортах и удивила своим хобби

Кристи Бринкли / © Instagram Кристи Бринкли

71-летняя актриса и модель Кристи Бринкли, пик карьеры которой выпал на 80-е и 90-е, поделилась в Instagram серией новых фото, на которых она позировала в своем доме на экзотических островах Теркс и Кайкос, что в Карибском море.

Кристи запечатлена в черном купальнике, а также в вязаных мини-шортах, рубашке и соломенной шляпе. Она делает селфи в зеркале, декорированном по периметру ракушками разного размера. Как оказалось, его сделала сама модель. На фото можно заметить лестницу, на которой находится Бринкли — она как раз приклеивала новые ракушки.

«Я создавала его более 20 лет, что мы здесь на островах, из ракушек, которые находила на пляже», — написала звезда под фото.

Отметим, у Кристи Бринкли и ее семьи есть дом (известный как Lucky House) на островах в Карибском море. Это место давно стало ее личной тропической резиденцией. Она проводит там много времени, любит делиться в Сети кадрами оттуда и гулять по пляжу.

