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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
237
Время на прочтение
1 мин

72-летняя Кристи Бринкли появилась на публике со своей младшей дочерью-копией

Модель Кристи Бринкли в свои 72 года продолжает сиять и служить примером.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Кристи Бринкли

Кристи Бринкли / © Getty Images

Женщина посетила концерт певца Джона Майера в Нью-Йорке со своей младшей дочерью — 28-летней Сейлор — и больше напоминала её старшую сестру.

Кристи Бринкли и её дочь / © Getty Images

Кристи Бринкли и её дочь / © Getty Images

Перед началом мероприятия они с удовольствием позировали для фотографий: обе были в джинсах и топах, с распущенными длинными светлыми волосами. Бринкли выглядела потрясающе в кружевном топе с V-образным вырезом, а поверх этого наряда она надела зеленый пиджак, а аксессуарами стали большой коричневый пояс, висячие серьги и сумочка с бахромой в стиле бохо. Коричневые ковбойские сапоги дополняли её непринуждённый образ.

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Сейлор — младшая дочь Бринкли. Модель родила её от четвёртого мужа, архитектора Питера Хэлси Кука, с которым она развелась в 2008 году после 12 лет брака. У Кристи также есть сын Джек от третьего мужа, агента по недвижимости, и дочь Алекса от второго мужа, музыканта Билли Джоэла.

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