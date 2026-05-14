73-летняя Изабель Юппер в бриллиантах и красном платье-плиссе появилась на Каннском кинофестивале
Французская актриса в образе lady in red блистала на Лазурном побережье.
Изабель Юппер посетила премьеру фильма "Параллельные истории", которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля.
Актриса появилась перед фотографами в эффектном красном скульптурном платье-плиссе с длинным шлейфом и драматичным объемным верхом, который напоминал огромный веер-цветок.
Аутфит Юппер дополнила красными оперными перчатками. Она сделала укладку с локонами, вечерний макияж с акцентом на красной помаде, уши украсила роскошными длинными бриллиантовыми серьгами с бахромой, а на руке был массивный браслет с бриллиантами и изумрудом.
Образ Изабель получился театральным и элегантным одновременно.