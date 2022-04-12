73-летняя Мэй Маск показала архивную съемку для украинского глянца

Мама американского миллиардера и основателя компании SpaceX Илона Маска продолжает активно поддерживать Украину.

На этот раз 73-летняя Мэй Маск поделилась архивной съемкой, которая проводилась для украинского глянца L'Officiel.

На фото звезда позировала в терракотовом костюме, который украшал широкий бордовый пояс, а также в шляпе с широкими полями. Дополнили образ голубая водолазка и яркий макияж.

Писательница уточнила, что съемка проходила до войны. Она сопроводила пост хештегом #StandwithUkraine.

Напомним, во время своей последней поездки в Прагу Мэй Маск также выбрала немало образов от украинских дизайнеров, среди которых был и костюм от Marianna Senchina. Наряд состоял из удлиненного жакета и брюк, которые она дополнила серой футболкой.

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