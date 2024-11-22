75-летний Ричард Гир вышел на красную дорожку с женой и взрослым сыном

Семья пришла с ним на это мероприятие, чтобы поддержать.

Голливудский актер Ричард Гир, известный многим по фильма "Красотка", появился на презентации нового шпионского триллера под названием "Агентство" (The Agency), в котором он сыграл вместе с Майклом Фассбендером.

Алехандра Силва, Ричард Гир / Фото: Associated Press

Премьера состоялась в Нью-Йорке, а на красную дорожку Гир вышел со своей семьей - женой Алехандрой Силвой и 24-летним сыном Гомером, который родился в его прошлом браке с актрисой и модель Кэри Лоуэлл.

Они позировали на публике обнявшись, а сын и отец были в практически одинаковых луках - оба выбрали костюмы темно-синего цвета и белые рубашки, которые носили без галстука.

Алехандра Силва, Ричард Гир и Гомер Гир / Фото: Associated Press

Алехандра Силва, Ричард Гир и Гомер Гир / Фото: Associated Press

На Алехандре же было длинное платье верх у которого был вязаным, а вот юбка полностью расшита пайетками.

Алехандра Силва / Фото: Associated Press

Это не первый случай, когда сын актера сопровождает его на красной дорожке. Также Гомер пришел с отцом на Международный Каннский кинофестиваль, который проходил во Франции в мае этого года.

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