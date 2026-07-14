76-летний Ричард Гир снимается в новом фильме: звезду заметили на работе

Ричард Гир и Диана Сильверс / © Getty Images

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Эта экранизация основана на одноимённом романе писательницы Лисы Холлидей, опубликованном в 2018 году.

«Асимметрия» рассказывает историю молодой помощницы редактора из Нью-Йорка, которая однажды в Центральном парке случайно встречает всемирно известного 70-летнего писателя. Всего один взгляд становится началом особой связи, которая меняет жизнь обоих. Писатель, известный своими смелыми произведениями, находит человека, перед которым может быть по-настоящему уязвимым, а его новая возлюбленная обретает смелость осуществить свою мечту — стать писательницей. Но их отношениям начинает угрожать опасность, когда их тайный роман становится достоянием общественности.

Ричард Гир и Диана Сильверс / © Getty Images

Журнал The New Yorker в свое время назвал этот роман «литературным феноменом», а издание The New York Times включило его в список «15 выдающихся книг, написанных женщинами, которые определяют то, как мы читаем и пишем художественную литературу в XXI веке», сообщает Deadline.

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В фильме «Асимметрия» вместе с Хиром снялась 28-летняя актриса Диана Сильверс. Пару заметили во время съемок на улице в Нью-Йорке.

Ричард Гир и Диана Сильверс / © Getty Images

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