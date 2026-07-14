ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
220
Время на прочтение
1 мин

76-летний Ричард Гир снимается в новом фильме: звезду заметили на работе

Голливудскую легенду Ричарда Гира заметили в Нью-Йорке на съемках фильма — романтической драмы под названием «Асимметрия».

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Ричард Гир и Диана Сильверс

Ричард Гир и Диана Сильверс / © Getty Images

Эта экранизация основана на одноимённом романе писательницы Лисы Холлидей, опубликованном в 2018 году.

«Асимметрия» рассказывает историю молодой помощницы редактора из Нью-Йорка, которая однажды в Центральном парке случайно встречает всемирно известного 70-летнего писателя. Всего один взгляд становится началом особой связи, которая меняет жизнь обоих. Писатель, известный своими смелыми произведениями, находит человека, перед которым может быть по-настоящему уязвимым, а его новая возлюбленная обретает смелость осуществить свою мечту — стать писательницей. Но их отношениям начинает угрожать опасность, когда их тайный роман становится достоянием общественности.

Ричард Гир и Диана Сильверс / © Getty Images

Ричард Гир и Диана Сильверс / © Getty Images

Журнал The New Yorker в свое время назвал этот роман «литературным феноменом», а издание The New York Times включило его в список «15 выдающихся книг, написанных женщинами, которые определяют то, как мы читаем и пишем художественную литературу в XXI веке», сообщает Deadline.

В фильме «Асимметрия» вместе с Хиром снялась 28-летняя актриса Диана Сильверс. Пару заметили во время съемок на улице в Нью-Йорке.

Ричард Гир и Диана Сильверс / © Getty Images

Ричард Гир и Диана Сильверс / © Getty Images

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
220
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie