76-летняя дизайнер Вера Вонг удивила смелым нарядом в бюстгальтере

Вера Вонг / © Getty Images

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В свои 76 лет дизайнер Вера Вонг не отказывается от смелых образов и на церемонии вручения наград Fragrance Foundation Awards дебютировала в одном из своих самых смелых нарядов.

Её заметили, когда она шла в нью-йоркский театр в топе-бюстгальтере на тонких бретельках в стиле культовых бюстгальтеров-шаров и очень креативной юбке-брюках — конечно же, все это было разработано самой дизайнеркой.

Вера Вонг / © Getty Images

Низ этого наряда имел очень заниженную посадку на спине и был снабжен полоской ткани, которая удерживала наряд на талии. Вещь была двухслойной, ведь состояла из брюк, которые сверху украшала шифоновая юбка.

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Вонг дополнила этот образ голубыми перчатками, очками в темной оправе и прической с двумя хвостиками.

Вера Вонг / © Getty Images

Кстати, в этом месяце Вонг исполняется 77 лет, поэтому мы можем только догадываться, что она наденет на празднование этого важного события, и с нетерпением ждем её нового образа.

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