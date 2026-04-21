76-летняя Мерил Стрип в платье-кейпе и черных перчатках пришла на премьеру фильма "Дьявол носит Prada 2"

Мерил Стрип появилась на нью-йоркской премьере «Дьявол носит Prada 2» в наряде, который очень напоминал стиль Миранды Пристли — героини, которую она сыграла в этом фильме.

Актриса и ее стилист Микаэла Эрлангер выбрали кожаное платье-балахон из коллекции Givenchy осень 2026 от Сары Бертон. У наряда были кейп-рукава и высокий воротник с завязкой. Такая интересная деталь на платье привлекала внимание, добавляла элегантности. Также отсутствие дополнительных деталей декора усиливало впечатление и не отвлекало от дизайна платья.

Дополнила этот красный наряд Стрип черными аксессуарами, в частности кожаными перчатками, высокими сапогами на каблуках от Stuart Weitzman и очками. В ушах актрисы сияли серьги-звезды от David Yurman.

В фильме «Дьявол носит Prada 2» Мерил Стрип снова играет Миранду Пристли - известного и бескомпромиссного редактора вымышленного журнала о моде Runway. Поэтому появление актрисы на премьере было не просто очередным выходом, но и проявлением уважения к персонажу, который стал неотъемлемой частью ее карьеры и современной поп-культуры.