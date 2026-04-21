76-летняя Мерил Стрип в платье-кейпе и черных перчатках пришла на премьеру фильма "Дьявол носит Prada 2"
Опытная актриса показала образом, как мало на самом деле нужно, чтобы произвести сильное впечатление на подобном мероприятии.
Мерил Стрип появилась на нью-йоркской премьере «Дьявол носит Prada 2» в наряде, который очень напоминал стиль Миранды Пристли — героини, которую она сыграла в этом фильме.
Актриса и ее стилист Микаэла Эрлангер выбрали кожаное платье-балахон из коллекции Givenchy осень 2026 от Сары Бертон. У наряда были кейп-рукава и высокий воротник с завязкой. Такая интересная деталь на платье привлекала внимание, добавляла элегантности. Также отсутствие дополнительных деталей декора усиливало впечатление и не отвлекало от дизайна платья.
Дополнила этот красный наряд Стрип черными аксессуарами, в частности кожаными перчатками, высокими сапогами на каблуках от Stuart Weitzman и очками. В ушах актрисы сияли серьги-звезды от David Yurman.
В фильме «Дьявол носит Prada 2» Мерил Стрип снова играет Миранду Пристли - известного и бескомпромиссного редактора вымышленного журнала о моде Runway. Поэтому появление актрисы на премьере было не просто очередным выходом, но и проявлением уважения к персонажу, который стал неотъемлемой частью ее карьеры и современной поп-культуры.