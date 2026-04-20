76-летняя Вера Вонг показала, как выглядела 45 лет назад

Известный американский дизайнер Вера Вонг опубликовала в своем Instagram фото, которое, судя по подписи, было сделано в 1981 — тогда будущей звезде был 31 год.

Она позировала в компании двух женщин — Деборой и Ребеккой Мозес, худодницами и ее подругами.

«Еще несколько воспоминаний.мой дом в Южном Хэмптоне. Примерно 1981 год. Бассейн. Дебора, Ребекка и я», — написала дизайнер

Отметим, Вера Вонг — известный дизайнер свадебных платьев. Она яркое доказательство того, что начать новую карьеру можно в любом возрасте. До того как стать дизайнером, она была профессиональной фигуристкой, а затем на протяжении 17 лет работала редактором в Vogue.

Идея создать собственную линию свадебных платьев пришла к ней лишь в 40 лет — во время подготовки к собственной свадьбе, когда она так и не смогла найти наряд своей мечты. Сейчас ен платья выбирают мировые звезды, среди которых Виктория Бекхэм, Ариана Гранде и Ким Кардашьян.

