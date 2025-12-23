76-летняя Вера Вонг сверкнула стройными ногами в джинсовых мини-шортах

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Известный американский дизайнер Вера Вонг поделилась в своем Instagram серией фото, на которых она позирует в джинсовом аутфите. На ней джинсовая куртка, мини-шорты, которые подчеркивают ее стройные ноги, а также черные ботильоны на высоких каблуках.

Образ Веры дополняют черная повязка на голове и солнцезащитные очки. Рассматривая фото дизайнера, сложно поверить, что ей 76 лет.

Вонг в отличной физической форме. Недавно она показывала фото в купальнике.

Часто Веру спрашивают, в чем секрет ее стройной фигуры. Она, по ее словам, не любит слово «секрет» в данном случае, ведь все дело не в «волшебной диете», а в образе жизни длиною в десятилетия. Она считает, что молодость — это прежде всего любопытство, интерес к жизни и отсутствие зацикленности на возрасте.

Ранее, напомним, своим секретом красоты кожи лица делилась супермодель Хайди Клум. Звезда рассказала о любви к простому, но полезному блюду.