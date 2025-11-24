76-летняя Вера Вонг в купальнике устроила фотосессию в джакузи

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Реклама

Известный американский дизайнер Вера Вонг поделилась в своем Instagram серией фото, сделанных в бассейне с джакузи. 76-летняя женщина была одета в белый слитный купальник, который она дополнила черной повязкой на голове, солнцезащитными очками и длинным колье.

© Instagram Вера Вонг

© Instagram Вера Вонг

© Instagram Вера Вонг

«Бассейн с видом. Калифорнийская мечта», — написала Вера под снимками. Выглядит она потрясающе. Ее фото в купальниках всегда вызывают ажиотаж — никто не может поверить, что ей за 70. Вера признается, что секрет — в работе, смехе и коктейлях.

© Instagram Вера Вонг

© Instagram Вера Вонг

© Instagram Вера Вонг

Вообще, Вонг любит одежду, которая подчеркивает ее стройную фигуру. Так, недавно она вышла в свет в экстравагантном образе, который включал серую майку и черный топ, атласную прямую юбку со складками, завязками и шлейфом. В руках дизайнер держала шубу из искусственного меха.

Реклама

Вера Вонг / © Associated Press

Особое внимание привлекла новая прическа Веры — она надела парик с короткими волосами и челкой.