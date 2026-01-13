- Дата публикации
76-летяя Вера Вонг примерила образ Кармен в мини-юбке и сапогах на платформе
Дизайнер поделилась ярким луком.
Известный американский дизайнер Вера Вонг — большая поклонница необычных и экстравагантных образов. В своем Instagram она поделилась одним из них. «Кармен на балконе», — написала звезда под снимками, имея в виду главную героиню одноименной оперы Жоржа Бизе, о чем тоже отметила в комментарии.
Вера надела черный короткий топ, шелковую мини-юбку со шлейфом и кожаные высокие сапоги на каблуках и платформе. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и интересным колье с жемчугом и камнями.
Часто Веру спрашивают, в чем секрет ее стройной фигуры. Она, по ее словам, не любит слово «секрет» в данном случае, ведь все дело не в «волшебной диете», а в образе жизни длиною в десятилетия. Она считает, что молодость — это прежде всего любопытство, интерес к жизни и отсутствие зацикленности на возрасте.
