77-летняя Вера Вонг сменила цвет волос и поразила всех своим необычным образом на светском вечере в Нью-Йорке

Вера Вонг / © Getty Images

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Международная организация Fashion Group International провела ежегодный торжественный вечер FGI Night of Stars — гала-церемонию с дресс-кодом «black tie», красной дорожкой и вручением наград. Мероприятие состоялось в ресторане Rainbow Room в Нью-Йорке. Темой мероприятия в этом году стали «Модернисты». В ходе церемонии были отмечены шесть влиятельных лидеров, чья деятельность выходит за пределы моды, красоты и стиля и оказывает влияние на более широкую культурную сферу благодаря творчеству, инновациям и трансформационному лидерству.

Среди гостей мероприятия была дизайнер Вера Вонг, известная прежде всего своими невероятными свадебными платьями, в которых выходили замуж влиятельные и знаменитые женщины со всего мира. Сама же 77-летняя женщина выбрала для своего появления платье-колонну с двумя рядами рюшей и тонкими бретельками. Спереди платье было белым, а сзади — чёрным.

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Вера Вонг / © Getty Images

Вонг дополнила наряд чёрной кожаной курткой-бомбером, которую носила, спустив с плеч, а также небольшой сумкой. Кроме того, на этот раз женщина отказалась от своего фирменного чёрного оттенка волос и предстала перед камерами светловолосой.

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Средства, собранные в ходе вечера, будут направлены на образовательные программы, стипендии, профессиональное обучение и поддержку специалистов в сфере моды и красоты. Помощь получают как молодые специалисты, так и опытные представители индустрии.

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