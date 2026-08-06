77-летняя Вера Вонг в мини-шортах отправилась на пляж

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

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Известный американский дизайнер Вера Вонг опубликовала в своем Instagram серию фото с отдыха. Она решила отдохнуть на пляже.

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

На снимках Вера позировала в белых мини-шортах, черном топе и сером худи. Свой пляжный образ она дополнила широкополой шляпой и белыми кроксами.

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«Время для пляжа! Великолепная погода!» — написала Вонг под публикацией.

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Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

77-летняя Вера любит подчеркивать свою фигуру одеждой. Ее часто спрашивают, в чем секрет ее стройности. Вонг, по ее словам, не любит слово «секрет» в данном случае, ведь все дело не в «волшебной диете», а в образе жизни длиною в десятилетия. Она считает, что молодость — это прежде всего любопытство, интерес к жизни и отсутствие зацикленности на возрасте.

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Ранее, напомним, Вера Вонг в короткой юбке и на каблуках посетила Неделю моды.

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