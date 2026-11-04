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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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77-летняя Вера Вонг в топе-бандо и с двумя хвостиками произвела фурор на фэшн-премии

Звезда продемонстрировала смелый и молодежный образ на церемонии CFDA Fashion Awards 2026, которая состоялась в Нью-Йорке.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Вера Вонг

Вера Вонг / © Associated Press

77-летняя дизайнер Вера Вонг появилась на красной дорожке в наряде, который подчеркнул ее стройную фигуру и привлек внимание фотографов.

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Для выхода в свет она выбрала черный топ-бандо, оставивший открытыми ее плечи и живот, и длинную юбку в пол. Поверх наряда дизайнер накидывала черную кожаную куртку, а главным акцентом образа стало массивное золотое кольцо.

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Не меньше внимания привлекла прическа Веры. Она собрала волосы в два игривых хвостика, добавив своему образу непринужденности. А в макияже дизайнер сделала акцент на глаза.

На одном из фото Вонг позировала с примой-балериной Хлоей Миссельдин, которая была в похожем наряде, только ее юбка была белой.

Вера Вонг и Хлоя Миссельдин / © Associated Press

Вера Вонг и Хлоя Миссельдин / © Associated Press

Церемония CFDA Fashion Awards 2026 прошла в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. Ежегодная премия объединяет ведущих представителей индустрии моды и отмечает достижения американских дизайнеров. Среди гостей в этом году была замечена бразильская супермодель Адриана Лима, которая вышла на красную дорожку в молочном платье с глубоким декольте.

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