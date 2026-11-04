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- Шоу-бизнес
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77-летняя Вера Вонг в топе-бандо и с двумя хвостиками произвела фурор на фэшн-премии
Звезда продемонстрировала смелый и молодежный образ на церемонии CFDA Fashion Awards 2026, которая состоялась в Нью-Йорке.
77-летняя дизайнер Вера Вонг появилась на красной дорожке в наряде, который подчеркнул ее стройную фигуру и привлек внимание фотографов.
Для выхода в свет она выбрала черный топ-бандо, оставивший открытыми ее плечи и живот, и длинную юбку в пол. Поверх наряда дизайнер накидывала черную кожаную куртку, а главным акцентом образа стало массивное золотое кольцо.
Не меньше внимания привлекла прическа Веры. Она собрала волосы в два игривых хвостика, добавив своему образу непринужденности. А в макияже дизайнер сделала акцент на глаза.
На одном из фото Вонг позировала с примой-балериной Хлоей Миссельдин, которая была в похожем наряде, только ее юбка была белой.
Церемония CFDA Fashion Awards 2026 прошла в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. Ежегодная премия объединяет ведущих представителей индустрии моды и отмечает достижения американских дизайнеров. Среди гостей в этом году была замечена бразильская супермодель Адриана Лима, которая вышла на красную дорожку в молочном платье с глубоким декольте.