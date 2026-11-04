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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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79-летняя Гленн Клоуз и её точная копия: звезда драг-шоу перевоплотилась в культовую актрису до неузнаваемости

Драг-звезда появилась на премьере, нарядившись под актрису.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Гленн Клоуз и Алексис Стоун

Гленн Клоуз и Алексис Стоун / © Getty Images

79-летняя актриса Гленн Клоуз посетила нью-йоркскую премьеру второго сезона сериала All’s Fair, которая состоялась в Нью-Йорке. Звезда предстала перед публикой в креативном образе от бренда Matières Fécales из коллекции весна-лето 2027, который состоял из жакета и юбки с асимметричным подолом и бахромой.

Гленн Клоуз / © Associated Press

Гленн Клоуз / © Associated Press

Но внимание привлек не столько образ актрисы, хотя он, без сомнения, заслуживал внимания, сколько её спутник. Дело в том, что вместе с Гленн к фотографам вышел британский драг-артист Алексис Стоун, который полностью изменил свою внешность, чтобы максимально воссоздать облик актрисы и стал её копией.

Гленн Клоуз и Алексис Стоун / © Getty Images

Гленн Клоуз и Алексис Стоун / © Getty Images

Обе звезды были одеты в одинаковые костюмы и черные высокие сапоги на каблуках. Алексис Стоун уже не в первый раз перевоплощается в Гленн Клоуз. Несколько лет назад артист появился на модном показе в Париже в образе Круэллы де Виль — персонажа, которого Клоуз сыграла в культовом фильме «101 далматинец» 1996 года.

На этот раз перевоплощение было продумано до мельчайших деталей, в том числе и причёски. Короткий светлый парик Алексиса и длинные серьги-подвески полностью соответствовали аксессуарам, которые выбрала сама Гленн Клоуз.

Гленн Клоуз и Алексис Стоун / © Getty Images

Гленн Клоуз и Алексис Стоун / © Getty Images

«Когда я был ребёнком, мне нравилось оставаться неузнаваемым: носить парики, накладные костюмы, которые делали меня полнее, и съёмные накладные зубы. Думаю, со временем это увлечение естественным образом переросло в то, чем я занимаюсь сейчас», — рассказал Стоун о своей работе.

Свой путь становления актрисой драг-артист показал в своих социальных сетях.

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