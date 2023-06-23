80-летний Харрисон Форд с коллегой в платье с глубоким декольте пришел на премьеру "Индианы Джонс" в Берлине

В Берлине состоялся премьерный показ долгожданной финальной части культовой франшизы – "Индиана Джонс и колесо судьбы". Представил фильм исполнитель главной роли – легендарного героя-археолога – Харрисон Форд. Он пришел в сопровождении своей очаровательной коллеги, звезды сериала "Дрянь", Фиби Уоллер-Бридж, сыгравшей главную женскую роль в ленте.

Харрисон Форд и Фиби Уоллер-Бридж / Фото: Getty Images

Харрисон надел на мероприятие черный классический костюм, белую рубашку в полоску и черный галстук.

Фиби сияла перед фотографами в элегантном черном бархатном платье с обнаженными плечами и глубоким декольте. Обута актриса была в черные босоножки на шпильках и с камнями на ремешках. Уоллер-Бридж сделала стильную укладку, макияж с красной помадой и черными стрелками и завершила лук лаконичными бриллиантовыми серьгами.

Фиби Уоллер-Бридж / Фото: Getty Images

В украинский прокат фильм "Индиана Джонс и колесо судьбы" выйдет 29 июня.

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