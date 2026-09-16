80-летняя Жаклин Смит доказала, что любимым платьям нужно дать второй шанс, и показала, как это сделать

Жаклин Смит / © Associated Press

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В 1970-х годах на экраны вышел сериал «Ангелы Чарли», главные роли в котором исполнили актрисы Кейт Джексон, Жаклин Смит и Шерил Ледд. Шоу транслировалось на американском телевидении с 22 сентября 1976 года по 24 июня 1981 года, в течение пяти сезонов, которые включали 115 эпизодов. Сериал был очень популярен и до сих пор имеет культовый статус, хотя его и затмили более поздние римейки.

Во время церемонии вручения премии «Эмми» в этом году актрисы вновь собрались вместе и вышли на сцену. Трио вместе вышло на сцену, чтобы вручить награду в категории «Лучший драматический сериал» команде сериала «Больница Питт».

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Кейт Джексон, Жаклин Смит и Шерил Ледд / © Associated Press

Женщины выглядели потрясающе в гламурных вечерних нарядах, однако наибольшее внимание привлекла 80-летняя Жаклин Смит, ведь она выбрала для своего выхода на свет что-то особенное.

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Актриса появилась в светло-зеленом платье от бренда Monique Lhuillier, богато украшенном белыми перьями и блестками. Оказалось, что для этого мероприятия она достала наряд из собственного гардероба.

Жаклин Смит / © Associated Press

В беседе с изданием Variety на красной дорожке звезда «Ангелов Чарли» призналась: «Мне нравится этот цвет… И, если честно, я уже надевала это платье раньше».

Впервые она приобрела этот наряд для свадьбы своего сына в июле 2023 года.

«Такое ощущение, будто я в своей ночной рубашке», — пошутила Смит, комментируя чрезвычайно гламурный образ.

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Жаклин Смит / © Associated Press

Хотя повторное появление в одном и том же наряде, особенно на таком публичном мероприятии, кому-то может показаться неожиданным, Смит уверенно отстаивает свой выбор.

«Все говорили: „Как ты можешь так поступать?“», — рассказала она, добавив: «Если принцесса Кейт может повторно надевать свои наряды, то и я могу», — сказала она, имея в виду принцессу Уэльскую, которая известна тем, что часто появляется на публике в платьях, которые уже не раз надевала.

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