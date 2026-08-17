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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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81-летний Майкл Дуглас опубликовал фото с Кэтрин Зета-Джонс и их детьми — Диланом и Кэрис

Голливудский актёр показал закулисье своей личной жизни на милом семейном снимке.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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81-летний Майкл Дуглас

81-летний Майкл Дуглас / © Associated Press

81-летний Майкл Дуглас опубликовал в Instagram фото, на котором он позирует вместе со своей семьёй: женой Кэтрин Зета-Джонс и двумя детьми — сыном Диланом и дочерью Кэрис.

Фотографии были сделаны на отдыхе, вероятно, во время какого-то особого семейного события, ведь Майкл и Дилан держали в руках бокалы. Дуглас-старший выбрал рубашку с длинными рукавами и принтом «пейсли», которую сочетал с белыми брюками. 56-летняя Зета-Джонс была одета в чёрное платье на одно плечо с бахромой на юбке, а волосы собрала и дополнила образ большими эффектными серьгами и ярким макияжем.

Дилан также надел рубашку с принтом и тёмные брюки, а Керис — платье горчичного оттенка с белой кружевной отделкой и глубоким декольте.

«Замечательный семейный вечер! Желаю всем чудесных и весёлых выходных! MD», — подписал Дуглас фото.

Майкл Дуглас, Кэтрин Зета-Джонс и их дети — Дилан и Кэрис

Майкл Дуглас, Кэтрин Зета-Джонс и их дети — Дилан и Кэрис

Это милое семейное фото появилось на странице актера после того, как он ранее появился на публике со своей дочерью Керис. Вместе они посетили первую церемонию награждения Mallorca Land of Honour Awards в Испании.

Керис Зета Дуглас и её отец / © Getty Images

Керис Зета Дуглас и её отец / © Getty Images

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