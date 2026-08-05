81-летний Майкл Дуглас появился на публике со своей 23-летней красавицей-дочерью

Керис Зета Дуглас и её отец / © Getty Images

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23-летняя Керис Зета Дуглас посетила первую церемонию награждения Mallorca Land of Honour Awards вместе со своим 81-летним отцом. Мероприятие призвано отметить выдающихся людей за их достижения и связь с островом.

Для мероприятия она выбрала элегантный черный наряд, состоящий из облегающего топа без бретелек и длинной черной юбки прямого кроя, изюминкой которой служила кружевная отделка по низу, ведь оно придало классическому наряду утонченности и женственности.

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Керис Зета Дуглас и её отец / © Getty Images

Образ Кэрис дополнили босоножки с ремешками, золотые украшения и небольшая сумочка Fendi. Распущенные волнистые волосы и естественный макияж ещё больше подчеркнули красоту девушки.

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Керис Зета Дуглас / © Getty Images

Вероятно, эту сумку Fendi Baguette девушка взяла из коллекции своей мамы, ведь ранее Кэтрин Зета-Джонс признавалась, что у неё огромная коллекция этих аксессуаров.

«Ей очень нравится мой гардероб», — рассказала звезда. «У меня, наверное, самая большая коллекция сумок Fendi Baguette, и она только что нашла ещё одну в доме моей мамы. У меня есть всё: от джинсовой ткани до жемчуга и бусин».

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