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- Шоу-бизнес
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81-летний Майкл Дуглас появился на публике со своей 23-летней красавицей-дочерью
Дочь Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа вновь привлекла внимание, но на этот раз на престижной церемонии награждения на Майорке.
23-летняя Керис Зета Дуглас посетила первую церемонию награждения Mallorca Land of Honour Awards вместе со своим 81-летним отцом. Мероприятие призвано отметить выдающихся людей за их достижения и связь с островом.
Для мероприятия она выбрала элегантный черный наряд, состоящий из облегающего топа без бретелек и длинной черной юбки прямого кроя, изюминкой которой служила кружевная отделка по низу, ведь оно придало классическому наряду утонченности и женственности.
Образ Кэрис дополнили босоножки с ремешками, золотые украшения и небольшая сумочка Fendi. Распущенные волнистые волосы и естественный макияж ещё больше подчеркнули красоту девушки.
Вероятно, эту сумку Fendi Baguette девушка взяла из коллекции своей мамы, ведь ранее Кэтрин Зета-Джонс признавалась, что у неё огромная коллекция этих аксессуаров.
«Ей очень нравится мой гардероб», — рассказала звезда. «У меня, наверное, самая большая коллекция сумок Fendi Baguette, и она только что нашла ещё одну в доме моей мамы. У меня есть всё: от джинсовой ткани до жемчуга и бусин».