82-летний Мартин Скорсезе вышел в свет с дочерью Франческой и она его копия
Девушка выросла очень похожа на своего знаменитого отца.
Легендарный американский кинорежиссер, продюсер, сценарист и актер — 82-летний Мартин Скорсезе — посетил ежегодный гала-вечер Музея Американской киноакадемии. На звездное мероприятие он пришел в компании своей дочери — 25-летней Франчески.
Девушка надела по такому случаю гламурное золотой платье на тонких бретельках, которое отлично подчеркивало ее фигуру. Наряд был от известного бренда Jenny Packham, который также часто выбирает принцесса Кейт.
Платье Франчески было расшито пайетками на юбке и имело элегантную драпировку. На лифе и бретелях платье было украшено камнями и стразами.
Девушка очень похожа на своего знаменитого отца. Ее мать Хелен Моррис, с которой Скорсезе в браке с 1999 года. Франческа, как и ее знаменитый отец, занимается кинематографом, причем с юных лет — в детстве она снялась в фильмах отца «Отступники», «Хранитель времени» и «Авиатор». Также девушка активно ведет соцсети и часто снимает TikTok со своим отцом — зачастую это кометийные видео.
Также у Скорсезе есть еще две дочери от двух предыдущих браков — Кэтрин и Доменика.