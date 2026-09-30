82-летняя Катрин Денев в лаковом пальто приехала на модный показ в Париже

Катрин Денев / © Getty Images

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Катрин посетила показ женской коллекции Saint Laurent сезона весна-лето 2027 в рамках Недели моды, которая проходит сейчас во французской столице.

Звезда приехала на показ в лаковом длинном пальто с поясом на талии, обута в замшевые туфли-лодочки на невысоких каблуках, а в руках держала клатч бронзового оттенка от бренда, на показ которого Денев пришла.

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Катрин Денев / © Getty Images

Эффектный образ звезды дополняли жемчужные серьги и тонкое жемчужное колье на шее, выразительный макияж глаз и губ, а также волосы, уложенные в прическу.

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Это же шоу посетила и дочь Кейт Мосс – 24-летняя Лила Мосс. Девушка выбрала для выхода короткое черное платье на одно плечо.

Лила Мосс / © Getty Images

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