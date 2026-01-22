- Дата публикации
82-летняя Катрин Денев в серой шубе посетила модный показ в Париже
Актриса — частая гостья Парижских недель моды.
Катрин Денев посетила показ мужской коллекции Ami Paris осень-зима 2026-2027, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.
Актриса появилась там в сдержанном аутфите. Она была одета в серую шубу, черную кофту и черные брюки. Наряд звезда скомбинировала с черной лакированной обувью на низких каблуках. Лук Катрина дополнила коричневой кожаной сумкой.
Катрин сделала прическу с легкими локонами, макияж с акцентом на глазах и украсила уши золотыми серьгами-кольцами.
Напомним, Катрин Денев пришла на гала-концерт "Женщины в кино" в закрытом темно-синем платье макси свободного силуэта с рукавами до локтей.