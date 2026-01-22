ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
72
1 мин

82-летняя Катрин Денев в серой шубе посетила модный показ в Париже

Актриса — частая гостья Парижских недель моды.

Алина Онопа
Катрин Денев

Катрин Денев / © Getty Images

Катрин Денев посетила показ мужской коллекции Ami Paris осень-зима 2026-2027, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Актриса появилась там в сдержанном аутфите. Она была одета в серую шубу, черную кофту и черные брюки. Наряд звезда скомбинировала с черной лакированной обувью на низких каблуках. Лук Катрина дополнила коричневой кожаной сумкой.

Катрин Денев / © Getty Images

Катрин Денев / © Getty Images

Катрин сделала прическу с легкими локонами, макияж с акцентом на глазах и украсила уши золотыми серьгами-кольцами.

Напомним, Катрин Денев пришла на гала-концерт "Женщины в кино" в закрытом темно-синем платье макси свободного силуэта с рукавами до локтей.

