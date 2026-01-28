ТСН в социальных сетях

82-летняя Катрин Денев в золотых украшениях и с нежно-голубым клатчем сходила на ужин

Несмотря на свой почтенный возраст, легендарная актриса продолжает вести активную светскую жизнь, вдохновляя своим примером других.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Катрин Денев

Катрин Денев / © Getty Images

Катрин Денев попала в объективы папарацци, когда шла на ужин французского бренда элитной обуви и аксессуаров Roger Vivier во время Недели высокой моды в Париже.

Актриса выбрала для своего выхода сдержанный образ total black. На ней был классический удлиненный жакет, водолазка и брюки свободного кроя со стрелками. Обута она была в черные замшевые туфли с квадратными носками и лакированными прямоугольными пряжками.

Катрин Денев / © Getty Images

Катрин Денев / © Getty Images

Свой лук Денев разбавила акцентным сатиновым нежно-голубым клатчем, украшенным пряжкой с камнями.

На шее у Катрин были интересные украшения — золотые цепочки с разноцветными камнями и золотой фигуркой девочки, а на руках — золотой браслет-цепочка и часы с черным ремешком. Прическа с локонами, макияж с акцентом на глазах и красный маникюр завершили аутфит актрисы.

Напомним, Катрин Денев на показ мужской коллекции Ami Paris осень-зима 2026-2027 пришла в серой объемной шубе.

