82-летняя Катрин Денев в золотых украшениях и с нежно-голубым клатчем сходила на ужин
Несмотря на свой почтенный возраст, легендарная актриса продолжает вести активную светскую жизнь, вдохновляя своим примером других.
Катрин Денев попала в объективы папарацци, когда шла на ужин французского бренда элитной обуви и аксессуаров Roger Vivier во время Недели высокой моды в Париже.
Актриса выбрала для своего выхода сдержанный образ total black. На ней был классический удлиненный жакет, водолазка и брюки свободного кроя со стрелками. Обута она была в черные замшевые туфли с квадратными носками и лакированными прямоугольными пряжками.
Свой лук Денев разбавила акцентным сатиновым нежно-голубым клатчем, украшенным пряжкой с камнями.
На шее у Катрин были интересные украшения — золотые цепочки с разноцветными камнями и золотой фигуркой девочки, а на руках — золотой браслет-цепочка и часы с черным ремешком. Прическа с локонами, макияж с акцентом на глазах и красный маникюр завершили аутфит актрисы.
Напомним, Катрин Денев на показ мужской коллекции Ami Paris осень-зима 2026-2027 пришла в серой объемной шубе.