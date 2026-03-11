92-летняя Джоан Коллинз рассказала, сколько раз в неделю занимается спортом и делала ли инъекции ботокса

Джоан Коллинз / © Associated Press

91-летняя британская актриса Джоан Коллинз, широко известная всем по своей роли Алексис Колби в сериале «Династия», дала интервью журналу Hello! и известному диетологу и своей подруге Габриэлле Пикок. Она рассказала, что позволяет ей поддерживать форму и оставаться активной.

Как оказалось, Джоан обычно не завтракает, а также не любит перекусывать поздно вечером. «Никогда не ем перед сном. Я считаю, что наш организм — это фабрика, его нужно правильно кормить. Если у вас отличная машина, вы же не будете заправлять ее некачественным бензином. Я очень привередлива в еде», — сказала актриса. И добавила, что очень любит баловать себя молочным шоколадом — он ее слабость.

Любимый напиток Джоан — мартини, «очень сухой, без добавок, или очень хорошее белое вино, например, Пуйи-Фюссе или Совиньон Блан».

Коллинз удивила тем, что занимается спортом четыре раза в неделю: «Если ты хорошо себя чувствуешь — ты хорошо выглядишь. Я уверенна, это важно, но сейчас это уже не так утомительно. Таких ног не бывает, если не заниматься спортом!»

О косметической хирургии Джоан говорит: «Я не верю в уколы и тому подобное. Мне никогда не делали инъекции ботокса или чего-либо подобного в лицо».

Джоан Коллинз / © Getty Images

«Мне бы и в голову не пришло делать что-то подобное. Я видела слишком много ужасных лиц. Думаю, если хочешь похудеть, нужно сократить потребление калорий. Нужно наслаждаться жизнью, а не жить на стебле сельдерея», — ответила Джоан на вопрос о том, что она думает о популярном среди селебрити оземпике.

Ранее, напомним, Джоан Коллинз в гламурной куртке с блестками позировала на показе фильма.

