92-летняя Джоан Коллинз в гламурной куртке с блестками позировала на показе фильма
Легендарная актриса прекрасно выглядела на мероприятии.
Джоан Коллинз посетила показ фильма «Убийство между друзьями», который состоялся в кинотеатре AMC Century City в Лос-Анджелесе.
Актриса выбрала для своего появления образ total black. На ней была гламурная куртка с блестками и молнией-застежкой, блузка, прямые брюки и кожаные перчатки. Обута она была в черные замшевые ботильоны.
Аутфит Коллинз дополнила объемным париком с локонами, ярким макияжем с красной помадой, красными румянами и черным карандашом, которым подвела глаза. На шее у нее были золотые цепочки с подвесками.
Джоан выглядела прекрасно. На собственном примере она доказывает, что возраст — это всего лишь цифры в паспорте.