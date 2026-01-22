92-летняя Джоан Коллинз в гламурной куртке с блестками позировала на показе фильма

Джоан Коллинз / © Getty Images

Джоан Коллинз посетила показ фильма «Убийство между друзьями», который состоялся в кинотеатре AMC Century City в Лос-Анджелесе.

Актриса выбрала для своего появления образ total black. На ней была гламурная куртка с блестками и молнией-застежкой, блузка, прямые брюки и кожаные перчатки. Обута она была в черные замшевые ботильоны.

Джоан Коллинз / © Getty Images

Аутфит Коллинз дополнила объемным париком с локонами, ярким макияжем с красной помадой, красными румянами и черным карандашом, которым подвела глаза. На шее у нее были золотые цепочки с подвесками.

Джоан выглядела прекрасно. На собственном примере она доказывает, что возраст — это всего лишь цифры в паспорте.