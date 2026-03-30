93-летняя актриса осудила выбор Сидни Суини на роль в новом байопике из-за ее фигуры
Картина еще не вышла, а уже наделала много шума из-за выбора главной героини.
28-летняя Сидни Суини сыграет ее в предстоящем биографическом фильме «Скандально!», который расскажет о романе голливудской актрисы Ким Новак и певца Сэмми Дэвиса-младшего.
Роман этой звездной пары состоялся в 1957 году, как раз во время сегрегации в США, поэтому отдельные слои населения осуждали, что белая женщина встречается с афроамериканцем.
Также в то время Новак имела контракт с Columbia Pictures президент этой компании волновался, что публичная реакция на их отношения может навредить студии. Дэвису начали угрожать увечьем, если он не прекратит роман с кинозвездой Ким Новак.
Отношения Новак и Дэвис закончились из-за всего этого внешнего давления, но история стала известной и теперь о ней снимают фильм. Ким Новак, которой сейчас 93 года, не одобрила выбор на главную роль Сидни Суини.
В новом интервью газете The Times, 93-летняя актриса Ким Новак рассказала свои мысли о том, что выбор звезды «Эйфории» и «Служанки» может исказить впечатление от истории, а все из-за фигуры девушки. По мнению Новак Суини «слишком сексуальна».
«Невозможно, чтобы это не были сексуальные отношения, ведь Сидни Суини выглядит сексуально все время», — сказал Новак. «Ей совсем не стоило играть меня».
Суини пока что не ответила на эти замечания. В октябре она сказала изданию People, что для нее было «невероятной честью» сыграть Новак и что она «очень рада» встретиться с ней.
«Я думаю, ее история до сих пор очень актуальна, ведь она сталкивалась с Голливудом и пристальным вниманием к своим отношениям и личной жизни, а также с контролем над собственным образом», — сказала тогда Суини. «И, думаю, я многое из этого мне близко».
Напомним, что для Суини эта роль в байопике не будет чем-то новым, ведь ранее актриса также сыграла в фильме «Королева ринга», который рассказывал о бывшей профессиональной боксерке Кристи Мартин.