В джинсах и лаконичном свитере: звезду "Сумерк" Анну Кендрик сфотографировали папарацци

Девушка решила не показывать выбранный образ до эфира.
37-летняя Анна попала под прицел фотографов в Лос-Анджелесе, когда направлялась на съемку в развлекательной программе "Джимми Киммел в прямом эфире".
Однако в отличии от множества других звезд, которые посещают это шоу, Анна решила нарядится уже непосредственно перед самим появлением в эфире. Актриса была одета в джинсы-скини, бежевый свитер и изумрудное пальто. Также она несла большую зеленую сумку, а вот обута была в бордовые ботинки.
Вечернее платье Кендрик несла в руках на вешалке, но вот спрятать его от папарацци решила оригинально - надела поверх него серый плащ из-под которого только выглядывал "хвост" наряда.
Рассмотреть образ удалось уже во время самого шоу. Это было мини-платье без бретелек, расшитое пайетками. Образ актриса дополнила золотыми серьгами и черными туфлями-лодочками.
Читайте также:
- В платье с разрезом до бедра: Анна Кендрик продемонстрировала роскошный образ на BAFTA-2021
- В кожаной юбке и питоновых ботильонах: стильная Анна Кендрик на кинофестивале в Техасе
- Как зефирки: Кэти Перри и Анна Кендрик в интересных образах блистали на красной дорожке