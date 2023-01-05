В джинсах и лаконичном свитере: звезду "Сумерк" Анну Кендрик сфотографировали папарацци

37-летняя Анна попала под прицел фотографов в Лос-Анджелесе, когда направлялась на съемку в развлекательной программе "Джимми Киммел в прямом эфире".

Однако в отличии от множества других звезд, которые посещают это шоу, Анна решила нарядится уже непосредственно перед самим появлением в эфире. Актриса была одета в джинсы-скини, бежевый свитер и изумрудное пальто. Также она несла большую зеленую сумку, а вот обута была в бордовые ботинки.

Вечернее платье Кендрик несла в руках на вешалке, но вот спрятать его от папарацци решила оригинально - надела поверх него серый плащ из-под которого только выглядывал "хвост" наряда.

Анна Кендрик / Фото: Getty Images

Рассмотреть образ удалось уже во время самого шоу. Это было мини-платье без бретелек, расшитое пайетками. Образ актриса дополнила золотыми серьгами и черными туфлями-лодочками.

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