В эффектных образах и туфлях со стразами: модель Изабели Фонтана на фэшн-мероприятиях

Она стала гостью двух мероприятий, связанных с показом новых коллекций весна-лето 2023.

39-летняя бразильская супермодель Изабели Фонтана - поклонница эффектных образов, поэтому появиться на гламурной вечеринке в прозрачном платье для нее не в новинку. Вчера, 26 сентября, знаменитость стала гостью мероприятия La Vie Est Belle Celebration от Lancome, проводимого в рамках Парижской недели моды.

Перед камерами Изабели позировала в бордовом наряде, состоящем из обтягивающей юбки с разрезом и кроп-топа с длинными рукавами. Бархатный лук звезды дополнили оригинальные черные туфли со стразами от бренда Amina Muaddi. Этот образ подчеркивал роскошную фигуру знаменитости.

Изабели Фонтана / Фото: Getty Images

Но это не единственный раз, когда Изабели была замечена в этих необычных туфлях. Днем ранее модель посетила мероприятие CNMI Sustainable Fashion Awards 2022 во время Недели женской моды в Милане.

На Фонтане было черное полупрозрачное платье на одно плечо от Ermanno Scervino и те же туфли со стразами.

Изабели Фонтана / Фото: Getty Images

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