А это пикантно: Блейк Лайвли пришла на вечеринку в платье с откровенным вырезом

А это пикантно: Блейк Лайвли пришла на вечеринку в платье с откровенным вырезом

После рождения троих детей 34-летняя актриса Блейк Лайвли все еще может похвастаться роскошной фигурой.

Актерская чета Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс вместе посетили вечеринку SNL Afterparty на L'Avenue в Нью-Йорке. На пати звезда приехала в черном обтягивающем платье с очень откровенным вырезом на декольте. Черное трикотажное платье отлично подчеркивало формы актрисы. К нему Блейк подобрала замшевые туфли-лубутены с синими носками и на высоких каблуках, а также маленькую сумку с ремешком-цепочкой.

Тейлор Свифт и Блейк Лайвли / Getty Images

Лайвли распустила длинные светлые волосы, сделала насыщенный макияж глаз, а на шее у нее сверкало ожерелье. Несмотря на то, что и Блейк, и ее муж Райан Рейнольдс привиты от коронавируса, они продолжают носить маски. Райан был в пальто, белой рубашке и с темным галстуком.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли / Getty Images

На мероприятие также приезжала певица Тейлор Свифт, ее сфотографировали рядом с Лайвли, девушка была в пальто в принт "собачий зуб" и с замшевой сумкой через плечо.

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