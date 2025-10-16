Нара Баптиста

Реклама

28-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста опубликовала в своем Instagram серию снимков из своей новой фотосессии, в которой она примерила стильные и даже экстравагантные образы.

Нара позировала в костюме из денима с джинсами-палаццо, в черном платье-сетке, меховой юбке с высоким разрезом в сочетании с белой рубашкой и галстуком, а также в искусственной шубе, которую она на одном из фото приспустила с плеч.

Нара Баптиста

Нара Баптиста

Нара Баптиста

Нара Баптиста

Автором фото выступила Kenza Le Bas, которая тоже в своем Instagram показала несколько снимков с девушкой актера Венсана Касселя.

Реклама

Нара Баптиста

Нара Баптиста

Нара Баптиста

Поклонников модели привлекли снимки, на которых Нара позировала в черной короткой парике с прямой челкой — выглядело необычно, ведь в жизни модель — обладательница кучерявых волос.

Нара Баптиста

Нара Баптиста

Напомним, 7 января этого года Нара Баптиста родила своего первого ребенка — сына Каэтано. Его отец — 58-летний актер Венсан Кассель, с которым модель начала встречаться в 2023 году, вскоре после его расставания с супругой — моделью Тиной Кунаки. В Сети девушка показала с ним новое фото.