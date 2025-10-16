- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 189
- Время на прочтение
- 1 мин
А ей идет: девушка Венсана Касселя — Нара Баптиста — примерила короткий парик с челкой
Девушка показала в Сети результат своей новой съемки.
28-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста опубликовала в своем Instagram серию снимков из своей новой фотосессии, в которой она примерила стильные и даже экстравагантные образы.
Нара позировала в костюме из денима с джинсами-палаццо, в черном платье-сетке, меховой юбке с высоким разрезом в сочетании с белой рубашкой и галстуком, а также в искусственной шубе, которую она на одном из фото приспустила с плеч.
Автором фото выступила Kenza Le Bas, которая тоже в своем Instagram показала несколько снимков с девушкой актера Венсана Касселя.
Поклонников модели привлекли снимки, на которых Нара позировала в черной короткой парике с прямой челкой — выглядело необычно, ведь в жизни модель — обладательница кучерявых волос.
Напомним, 7 января этого года Нара Баптиста родила своего первого ребенка — сына Каэтано. Его отец — 58-летний актер Венсан Кассель, с которым модель начала встречаться в 2023 году, вскоре после его расставания с супругой — моделью Тиной Кунаки. В Сети девушка показала с ним новое фото.