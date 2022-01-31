А ей идет: дочь Хайди Клум - Лени - удивила кардинальной сменой образа

17-летняя дочь Хайди Клум похвасталась в блоге новой прической.

Лени Клум опубликовала несколько новых фотографий в Instagram и продемонстрировала подписчикам свой новый образ. Блондинка перекрасила свои длинные волосы в темный цвет. И уложила теперь каштановые волосы красивыми волнами для того, чтобы красиво сфотографироваться.

"Перерыв на обед! Заметили что-то другое?" - спросила у поклонников девушка.

Запечатлена Лени в белом халате на диване, она ест салат и фотографируется.

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Одной из тех, кто прокомментировал снимки модели, была ее мама Хайди Клум. Она написала: "Ты прекрасна с любым цветом волос".

Сама Хайди Клум уже много лет блондинка, и ее старшая дочь Лени тоже красилась в светлый цвет. Но сейчас в преддверии весеннего сезона, который уже все с нетерпением ждут, девушке захотелось перемен.

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