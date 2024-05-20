А ей идет: Джессика Бил сменила имидж и похвасталась новой прической

42-летняя актриса, продюсер и жена Джастина Тимберлейка – Джессика Бил – решила изменить имидж и длину волос, с которой ходит уже очень давно. В своем Instagram она сначала заинтриговала фолловеров фотографией, на которой запечатлены парикмахерское кресло и обрезанные волосы.

Фото: Instagram Джессики Бил

А потом опубликовала видео, в котором продемонстрировала свое преображение. К слову, новая стрижка – боб-каре – как нам кажется, идет актрисе.

В комментариях под видео тут же появились предположения, что, наверно, актриса и известный певец разводятся, раз Джес решилась на такие перемены. Мы же думаем, что Бил просто готовится к какой-то новой роли.

Напомним, недавно также кардинально изменила образ, перекрасившись из шатенки в блондинку, модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Сара Сампайо. Она сыграет Еву Тешмахер в новом фильме о Супермене. Скорее всего, именно для новой роли модели пришлось провести в кресле парикмахера 11 часов.

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