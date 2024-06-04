А ей идет: Эмили Ратажковски с новой прической и в непривычном луке приехала на работу

Ратажковски присоединилась к команде сериала "Слишком много" режиссера Лины Данэм, снимаемого для Netflix. Эмили играет роль девушки по имени Полли одного из главных героев проекта.

В первый же день съемок публика могла оценить и новый экранный образ модели. Она появилась в кадре с новой короткой стрижкой (похоже, это парик), в удлиненных джинсовых шортах и футболке с принтом, а также в кроссовках. У Эмили был макияж на лице, в ушах - золотые серьги-кольца, а на шее - несколько золотых цепей. Девушка была запечатлена сидя на лавке с прохладным напитком в руках.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

В тот же день Ратажковски запечатлели в Нью-Йорке в коротком красном платье на одно плечо и кроссовках. Она неспешно прогуливалась по улице, направляясь по своим делам.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

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