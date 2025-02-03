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А ей идет: Эмма Робертс сменила имидж и продемонстрировала новый цвет волос

А ей идет: Эмма Робертс сменила имидж и продемонстрировала новый цвет волос

Эмма Робертс / Фото: Getty Images

Актриса перекрасила волосы в яркий цвет.

33-летняя американская актриса и певица, племянница Джулии Робертс – Эмма Робертс – широко известная всем по сериалу "Американская история ужасов", удивила своих фолловеров в Instagram сменой имиджа. Она перекрасила свои светлые волосы в рыжий – в оттенок под названием "рассветный красный".

instagram.com/EmmaRoberts / ©
instagram.com/EmmaRoberts

В комментариях поклонники засыпали звезду комплиментами. Почему она решила так кардинально изменить цвет волос – для роли или просто так – Эмма не рассказала.

instagram.com/EmmaRoberts / ©
instagram.com/EmmaRoberts

Интересно, что недавно Эмма выразила желание сыграть Бритни Спирс в ее биографическом фильме, что стало бы интересным этапом в ее актерской карьере.

Ранее, напомним, Эмма Робертс в милом луке предстала на Неделе моды в Париже.  Она посетила показ коллекции весна-лето 2025 года бренда Zimmermann в черном длинном платье в крупный белый горох и с обнаженными плечами, украшенном большим 3D-цветком.

Эмма Робертс / © Getty Images
Эмма Робертс / Фото: Getty Images

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