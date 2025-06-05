А ей идет: Ева Лонгория похвасталась подтянутой фигурой в футбольной форме

Ева Лонгория

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50-летняя актриса, продюсер и бизнесвумен — Ева Лонгория — инвестировала в мексиканский футбольный клуб Necaxa, один из старейших и самых легендарных футбольных клубов Мексики, и теперь будет, по ее словам, «возрождать его душу». И для большего продвижения и упоминания о команде в СМИ она снялась для мужского журнала GQ в гламурных спортивных образах.

Ева Лонгория

Локацией для фотосессии были выбраны стадион, спортзал и трибуны. Актриса примерила короткие шорты, эффектные боди и футбольную форму команды, которые дополнила обувью на каблуках и гетрами с бутсами.

Ева Лонгория

Ева Лонгория

На некоторых снимках Лонгория позировала с футболистами команды Necaxa. «Я хочу, чтобы все чувствовали себя комфортно с этим интервью и фотографиями», — отметила Ева о фотосессии, а также о будущем документальном фильме о футбольном клубе.

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Ева Лонгория

Ева Лонгория

Судя по эффектным образам Лонгории и вообще всей фотосессии, о Necaxa точно теперь узнают больше людей.

Ранее, напомним, Ева Лонгория впечатлила своим платьем. В рамках 78-го ежегодного кинофестиваля она посетила церемонию Global Gift Gala и вышла на фотоколл в эффектном черном платье, украшенном множеством камней, бисером и пайетками.

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images