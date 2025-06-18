А ей идет: норвежская модель Фрида Аасен примерила панамку украинского бренда

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Реклама

30-летняя норвежская модель Фрида Аасен поделилась в своем Instagram фото с отдыха. Девушка позировала на пляже. Она была одета в черно-белый полосатый топ, а ее образ дополняли солнцезащитные очки и соломенная панамка от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Сейчас на сайте стоимость такого головного убора составляет 12 600 грн.

Напомним, Фрида Аасен — одна из самых успешных норвежский моделей. Ее карьера началась после того, как ее заметил модельный агент во время ее шопинга в торговом центре. Она стала сниматься для известных брендов и популярных глянцевых журналов. В 2017 и 2018 годах Фрида участвовала в показах Victoria’s Secret.

Реклама

Отметим, селебрити часто выбирают головные уборы от Багинского. Например, Моника Беллуччи позировала в его шляпе для глянца, а Мадонна в стильном головном уборе сходила на выставку картин сына. Более того, Руслан Багинский создавал шляпу даже для королевы Великобритании Елизаветы II. Ее Величество тогда приняла подарок, хотя это была большая редкость, ведь она пользовалась услугами личного дизайнера головных уборов. Также в кепи от Багинского Пэрис Хилтон отвезла детей в Диснейленд.