А ей идет: Румер Уиллис впервые вышла в свет с новой прической

А ей идет: Румер Уиллис впервые вышла в свет с новой прической

Знаменитость посетила мероприятие в Калифорнии.

33-летняя дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур посетила премьеру спектакля "Реальная любовь в прямом эфире", который проходил в Центре исполнительских искусств Уоллис Анненберг 1 декабря.

Девушка надела на мероприятие черное обтягивающее трикотажное платье миди очень интересного кроя с имитацией корсета. Образ актриса дополнила коричневыми замшевыми ботинками и совершенно новой прической - Румер перекрасила волосы в рыжий и накрутила.

Румер Уиллис / Getty Images

Но такие кардинальные изменения во внешности девушки произошли еще летом. Стоит отметь, что новый оттенок волос Румер очень идет.

Читайте также: