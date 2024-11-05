А ей идет: супермодель Синди Кроуфорд позировала для фото в синем платье с халтером

Супермодель 90-х - 58-летняя Синди Кроуфорд - появилась на мероприятии в Майами-Бич. Она посетила вечеринку Haute Living, чтобы отпраздновать свое появление на их обложке, для которой позировала в джинсах и косухе.

На мероприятие модель же пришла в темно-синем платье длины миди, у которого был хоть и лаконичный, но интересный дизайн. У наряда была бретелька-халтер, драпировка на юбке, а также лифе.

Наряд Кроуфорд носила в сочетании с серебристыми босоножками, серьгами-кольцами и объемной укладкой, которую она делает уже много лет.

Синди Кроуфорд / Фото: Getty Images

Но в косухах она не только фотографируется. Не так давно вместе с мужем Кроуфорд сходила на мероприятие Бруклина Бекхэма в Лос-Анджелесе. Сын известного футболиста запустил бренд соусов.

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