А ей идет: супермодель Синди Кроуфорд позировала для фото в синем платье с халтером

Звезда выбрала наряд насыщенного оттенка.
Супермодель 90-х - 58-летняя Синди Кроуфорд - появилась на мероприятии в Майами-Бич. Она посетила вечеринку Haute Living, чтобы отпраздновать свое появление на их обложке, для которой позировала в джинсах и косухе.
На мероприятие модель же пришла в темно-синем платье длины миди, у которого был хоть и лаконичный, но интересный дизайн. У наряда была бретелька-халтер, драпировка на юбке, а также лифе.
Наряд Кроуфорд носила в сочетании с серебристыми босоножками, серьгами-кольцами и объемной укладкой, которую она делает уже много лет.
Но в косухах она не только фотографируется. Не так давно вместе с мужем Кроуфорд сходила на мероприятие Бруклина Бекхэма в Лос-Анджелесе. Сын известного футболиста запустил бренд соусов.
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