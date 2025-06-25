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- Шоу-бизнес
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А ей идет: топ-модель Сара Сампайо примерила платья от украинского бренда
Девушка снялась в новой фотосессии для популярного глянца.
33-летняя португальская модель и экс-«ангел» Victoria’s Secret — Сара Сампайо — стала главной звездой июньского выпуска португальской редакции Vogue. Девушка позировала на берегу океана и у скал в эффектных платьях.
Наше внимание, конечно, привлекло два платья от украинского бренда J’amemme. Сара примерила белое полупрозрачное платье с плиссировкой и нежное многослойное платье в пол.
Также Сампайо позировала в полупрозрачном платье, расшитом разноцветными стразами, в мини, напоминающем водоросли, а также в красивом пышном платье цвета Тиффани.
Волосы девушки были уложены с «мокрым» эффектом, а на ее лице был натуральный макияж с перламутровыми тенями.
Ранее, напомним, Сара Сампайо в объятиях бойфренда блистала на вечеринке «Оскара». Она посетила Vanity Fair Oscar Party вместе со своим бойфрендом — сыном актера Джека Николсона, Рэйем. Модель выбрала для выхода в свет кутюрное платье от Zuhair Murad без бретелек, расшитое камнями и с черным поясом с бантом на талии.