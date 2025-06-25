А ей идет: топ-модель Сара Сампайо примерила платья от украинского бренда

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

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33-летняя португальская модель и экс-«ангел» Victoria’s Secret — Сара Сампайо — стала главной звездой июньского выпуска португальской редакции Vogue. Девушка позировала на берегу океана и у скал в эффектных платьях.

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Наше внимание, конечно, привлекло два платья от украинского бренда J’amemme. Сара примерила белое полупрозрачное платье с плиссировкой и нежное многослойное платье в пол.

Сара Сампайо в J’amemme / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо в J’amemme / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо в J’amemme / © Instagram Сары Сампайо

Также Сампайо позировала в полупрозрачном платье, расшитом разноцветными стразами, в мини, напоминающем водоросли, а также в красивом пышном платье цвета Тиффани.

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Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Волосы девушки были уложены с «мокрым» эффектом, а на ее лице был натуральный макияж с перламутровыми тенями.

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Ранее, напомним, Сара Сампайо в объятиях бойфренда блистала на вечеринке «Оскара». Она посетила Vanity Fair Oscar Party вместе со своим бойфрендом — сыном актера Джека Николсона, Рэйем. Модель выбрала для выхода в свет кутюрное платье от Zuhair Murad без бретелек, расшитое камнями и с черным поясом с бантом на талии.

Сара Сампайо и Рэй Николсон / © Getty Images

Даутцен Крус на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Getty Images Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Лила Мосс на Victoria's Secret Fashion Show. / © Associated Press Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press