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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
90
Время на прочтение
1 мин

А ей идет: топ-модель Сара Сампайо примерила платья от украинского бренда

Девушка снялась в новой фотосессии для популярного глянца.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Сара Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

33-летняя португальская модель и экс-«ангел» Victoria’s Secret — Сара Сампайо — стала главной звездой июньского выпуска португальской редакции Vogue. Девушка позировала на берегу океана и у скал в эффектных платьях.

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Наше внимание, конечно, привлекло два платья от украинского бренда J’amemme. Сара примерила белое полупрозрачное платье с плиссировкой и нежное многослойное платье в пол.

Сара Сампайо в J’amemme / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо в J’amemme / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо в J’amemme / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо в J’amemme / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо в J’amemme / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо в J’amemme / © Instagram Сары Сампайо

Также Сампайо позировала в полупрозрачном платье, расшитом разноцветными стразами, в мини, напоминающем водоросли, а также в красивом пышном платье цвета Тиффани.

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Волосы девушки были уложены с «мокрым» эффектом, а на ее лице был натуральный макияж с перламутровыми тенями.

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Ранее, напомним, Сара Сампайо в объятиях бойфренда блистала на вечеринке «Оскара». Она посетила Vanity Fair Oscar Party вместе со своим бойфрендом — сыном актера Джека Николсона, Рэйем. Модель выбрала для выхода в свет кутюрное платье от Zuhair Murad без бретелек, расшитое камнями и с черным поясом с бантом на талии.

Сара Сампайо и Рэй Николсон / © Getty Images

Сара Сампайо и Рэй Николсон / © Getty Images

Даутцен Крус на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Getty Images

Даутцен Крус на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Getty Images

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Лила Мосс на Victoria's Secret Fashion Show. / © Associated Press

Лила Мосс на Victoria's Secret Fashion Show. / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
90
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