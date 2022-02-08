А как же Джулия: Канье Уэст на свидании с новой копией Ким Кардашьян

А как же Джулия: Канье Уэст на свидании с новой копией Ким Кардашьян

Возможно у рэпера Канье Уэста и актрисы Джулии Фокс открытые отношения, ведь в другом случаи объяснить то, почему он встречается с ней и еще одной копией бывшей жены Ким Кардашьян становится в се трудней и трудней.

Не так давно все обсуждали роман Уэста и Джулии Фокс. Актриса стала первой девушкой после развода, с корой артист публично вышел в свет, посетил Неделю высокой моды в Париже и даже снялся в фотосессии.

Канье Уэст и Джулия Фокс / Getty Images

2 февраля Джулия отпраздновала день рождения, которое посетил Канье и ее друзья. Судя по публикациям девушки в соцсетях, бойфренд даже пригласил на ее праздник известного фотографа.

Однако уже вчера рэпера увидели в Малибу после ужина. Канье ходил в ресторан с двойником своей бывшей супруги - моделью Чейни Джонс. Абсурд ситуации в том, что девушка была одета в вещи от Balenciaga, которые сейчас рекламирует Ким. Снимком своего наряда Чейни поделилась в Instagram и этот образ - копия лука Ким для People's Choice Awards, который она надевала в декабре 2021 года.

Чейни Джонс

Ким Кардашьян на People's Choice Awards / Getty Images

Судя по странице Чейни, она явная поклонница стиля Ким, ведь другие образы тоже копируют суперзвезду: длинные черные волосы, аксессуары, макияж и даже позы на фото.

Что же касается Джулии, то поклонники Уэста предполагают, что она, возможно, бросила его, поскольку удалила некоторые фотографии и отписывается от фан-аккаунтов Уэста. Но сама девушка записала для Instagram Stories видео, в котором настаивает на том, что слухи о расставании не соответствуют действительности, а фото она удалила, так как они ей не нравились.

Но нельзя не отметить тот факт, что в первые недели отношений Уэст тоже пытался сделать со своей новой девушки копию бывшей. В Париже актриса даже появилась в серебристых сапогах как у Ким от Balenciaga.

Канье Уэст и Джулия Фокс / Getty Images

Ким Кардашьян / Getty Images

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