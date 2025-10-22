А мог произойти конфуз: у английской модели из платья едва не выпала пышная грудь на церемонии

Кристин Макгиннесс / © Getty Images

Английская модель Кристин Макгиннесс привлекла внимание своим провокационным образом на церемонии вручения премии Pride Of Britain Awards 2025 в Лондоне.

Красавица появилась на красной дорожке в эффектном черном блестящем платье фасона «рыбка» с небольшим шлейфом. Наряд имел высокие до плеч рукава-перчатки, нюдовую прозрачную корсетную вставку на туловище и бедрах и был украшен черными и белыми камнями.

Кристин Макгиннесс / © Getty Images

А еще у Кристин было откровенное декольте, из которого едва не выпала ее пышная грудь. Но это совсем не смущало блондинку — она с улыбкой смело позировала фотографам, демонстрируя свои прелести.

Макгиннесс собрала волосы в прическу с выпущенной прядью волос спереди, сделала вечерний макияж, украсила уши серебряно-черными серьгами, шею — серебряной цепочкой с бриллиантом, а в руке держала сумочку-торбу, расшитую стразами.

