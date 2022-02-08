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В огромном пальто и юбке Versace: звезда The Pussycat Dolls под прицелом фотографов

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В огромном пальто и юбке Versace: звезда The Pussycat Dolls под прицелом фотографов

Эшли Робертс / Getty Images

Ведущая и певица Эшли Робертс отлично выглядела, когда вышла вчера утром из студии Heart FM после эфира на радио.

Звезду традиционно сфотографировали папарацци, пока она шла к своему автомобилю.

Несмотря на то, что на улице февраль, Эшли выбрала туфли-лодочки. Эту элегантную пару обуви девушка сочетала с черными колготками, водолазкой и юбкой от Versace с культовым рисунком, который основатель бренда Джанни Версаче популяризировал еще в 80-х. Также интересной деталью наряда стало и черно пальто знаменитости, ведь оно у нее было огромного размера с длинными рукавами, но выглядело стильно.

А вот завершающей часть этого аутфита стали аксессуары: сумка от Balenciaga и солнцезащитные очки.

Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / Getty Images

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