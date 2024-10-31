А он красавчик: супермодель 90-х Линда Евангелиста вывела в свет единственного сына

Он надели контрастные наряды и выглядели элегантно.
Супермодель 90-х Линда Евангелиста стала чаще появляться на публике, а также показывать фотографам своего сына-красавца. Женщина и ее единственный наследник Августин Джеймс Евангелиста посетили мероприятие WSJ. Magazine Innovators Awards, которое прошло в Нью-Йорке.
Они пришли брючных костюмах и выглядели очень стильно. На Линде был белый костюм свободного фасона, который она носила с черной водолазкой и туфлями, а вот 18-летний Августин была черном костюме и черной рубашке.
Супермодель только дополнила образ нежным макияжем и гламурными серьгами-каффами в ушах.
Также с ними на мероприятии позировала Сальма Хайек. Актриса появилась в красном бандажном платье от Balenciaga. Они в отличных отношениях, поскольку отец Августина - миллиардер Франсуа-Анри Пино - нынешний муж Сальмы.
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