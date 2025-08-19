- Дата публикации
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 242
- Время на прочтение
- 1 мин
А она смелая: Риз Уизерспун в купальнике показала, как прыгнула со скалы в море
49-летняя актриса опубликовала в Instagram новое видео, в котором продемонстрировала, как прыгает со скалы в воду.
Риз одета в черный слитный купальник взобралась на высокую скалу и прыгнула оттуда вниз. В подписи под роликом Уизерспун написала:
«Не всегда будешь чувствовать себя готовым, но все равно прыгнешь. Остальное придет по пути».
Многие ее коллеги пришли в шок и восторг одновременно, оставив в комментариях Риз много разных сообщений.
Джулианна Мур написала: «О, боже».
Оливия Манн добавила: «Это так впечатляет».
Джессика Альба просто оставила смайл, который демонстрирует шок.
А коллега Риз по фильму «Утренее шоу» Дженнифер Энистон просто лайкнула это видео.
Также Риз опубликовала фото со своей мамой, у которой вчера был день рождения и написала:
«С днем рождения мою замечательную маму Бетти, которая всегда учит меня ценить самодельное искусство, цветы в саду, маленьких детей и всех собак и лошадей на свете! 💐🌺🌷 P.S. Она ОБОЖАЕТ красную помаду, поэтому я купила ей вот такую, PIP @westmanatelier 💄».