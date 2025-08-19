А она смелая: Риз Уизерспун в купальнике показала, как прыгнула со скалы в море

Риз Уизерспун / © Associated Press

Реклама

Риз одета в черный слитный купальник взобралась на высокую скалу и прыгнула оттуда вниз. В подписи под роликом Уизерспун написала:

«Не всегда будешь чувствовать себя готовым, но все равно прыгнешь. Остальное придет по пути».

Многие ее коллеги пришли в шок и восторг одновременно, оставив в комментариях Риз много разных сообщений.

Реклама

Джулианна Мур написала: «О, боже».

Оливия Манн добавила: «Это так впечатляет».

Джессика Альба просто оставила смайл, который демонстрирует шок.

А коллега Риз по фильму «Утренее шоу» Дженнифер Энистон просто лайкнула это видео.

Реклама

Также Риз опубликовала фото со своей мамой, у которой вчера был день рождения и написала:

«С днем рождения мою замечательную маму Бетти, которая всегда учит меня ценить самодельное искусство, цветы в саду, маленьких детей и всех собак и лошадей на свете! 💐🌺🌷 P.S. Она ОБОЖАЕТ красную помаду, поэтому я купила ей вот такую, PIP @westmanatelier 💄».